2è édition de ''La voix des étoiles'': Emma Dobré donne le coup d'envoi

Emma Dobré, productrice de Kerozen Dj, a procédé au lancement de la 2è édition du concours de chants ‘’La Voix des Etoiles‘’, samedi dernier à Cocody.

Emma Dobré lance la 2è édition du concours de chants ‘’La Voix des Etoiles‘’

Dans l'objectif d'accroître l'effectif de son label de production, la belle Emma Dobré, productrice de Kerozen Dj, a organisé en 2019 un concours de chants, dénommé "La voix des étoiles ''. Une compétition dont le grand lauréat devrait directement intégrer le label Emma Dobré Prod. Au bout de cette compétition marquée par la participation de plusieurs jeunes talents, c'est le jeune Kley Rayan qui a été déclaré grand vainqueur de la première édition de ''La voix des étoiles''.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu' Emma Dobré a respecté sa parole puisque Kley Rayan qui est le fils de l'artiste ivoirien Kley Saley, a même dévoilé son tout premier single sous la houlette du label Emma Dobré Prod. Une chanson intitulée ''Le couple, c'est nous deux'', réalisée en featuring avec le célèbre Kerozen Dj. Mais la belle Emma Dobré ne compte pas s'arrêter au stade de la première édition. Elle a procédé, samedi dernier, au lancement de la 2è édition à Cocody. Elle a indiqué que les personnes qui souhaiteraient y participer, devront faire parvenir leur vidéo via un numéro whatsapp qui sera bientôt communiqué sur sa page Facebook.

60 candidats seront retenus pour une phase de présélection. S’en suivra un concours à élimination direct, puis deux demi-finales et ensuite une grande finale au cours de laquelle, le grand vainqueur sera connu. Au terme de ce concours, le vainqueur aura un contrat de production artistique et de diffusion audiovisuelle d’une durée de 3 ans avec Emma Dobré Prod et Ivoire TV.