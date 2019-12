​ Abou Nidal tabasse Molaré et se fait suspendre à Ivoire Tv Music

La nouvelle défraie la chronique en ce moment sur les réseaux sociaux. Une grosse bagarre aurait éclaté entre les deux précurseurs du mouvement Couper décale, que sont Abou Nidal de Genève et Molaré.

Molaré copieusement tabassé par Abou Nidal?

Selon le média actupeople qui livre cette information, le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler(Primud), Molaré, a été copieusement tabassé par le Waraba. A en croire le média en ligne, la dispute entre ces deux célébrités ivoiriennes, est partie de la déclaration du manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguard, sur Ivoire Tv music, accusant indirectement Molaré d'avoir boycotté Dj Arafat après lui avoir demandé de se retirer de l'organisation des obsèques du Daïshi.

A la suite de cette déclaration d'Arnaud Jagaurd, Molaré a ouvertement accusé à plusieurs reprises Abou Nidal qui exerçait au poste de directeur artistique de ladite chaîne, d'avoir monté un complot contre lui en accordant plus de temps d’antenne à Arnaud Jaguard qu'à lui. Des accusations qu'Abou Nidal aurait toujours réfutées.

Puis vint le jour où les deux hommes se rencontrent au studio d'enregistrement de David Tayorault. Là encore, Molaré revient sur cette affaire de complot contre sa personne. Agacé par ces accusations du boss de MGroup, le Waraba lui demande de mettre fin à ses accusations. ''Que vas-tu faire si je n'arrête pas", rétorque Molaré.

Il n'en fallait pas plus pour que le Waraba du Couper décaler entre dans une colère noire. Tel un "lion affamé à la recherche de sa proie, Abou Nidal se jette sur Molaré, ''lui assène de violents coups de poings et de pieds et le rudoie. Le moment que l’on les sépare, Molaré a pris ses jambes à son cou, se précipitant au volant de sa voiture. Après la rixe avec Molaré, Abou Nidal a confié à certains de ses proches qu’il regrette amèrement son acte''.

La nouvelle de cette bagarre enflamme la toile et suscite des commentaires de tout genre. Dans le même temps, l'on apprend qu'Abou Nidal a été suspendu de son poste de directeur artistique de la chaîne de télévision, Ivoire Tv Music.