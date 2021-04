Théâtre: Le président Ouattara va-t-il offrir une villa à Oméga David ?

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le comédien ivoirien, Oméga David, a envoyé un message au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara.

Oméga David: ''Mon rêve est que le président Alassane Ouattara m'offre une maison''

Le comédien ivoirien, Oméga David, célébrera ses 30 ans de carrière à travers un spectacle qui aura lieu le 1er mai 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Un événement auquel de nombreux artistes ivoiriens ont promis d'être présents. On peut citer entre autres le chanteur coupé-décalé, Ariel Sheney, qui avait récemment fait une drôle de confidence sur le très talentueux comédien.

''Avant avant, c’est quand Papa OMEGA David est dans FAUT PAS FACHER que je me cache pour voler l’argent de ma maman, tellement elle était concentrée. Je peux jamais t’oublier mon 1er complice. Donc le 1er Mai, je viens au palais pour faire ton Gué (donner ta part) le père", a écrit le petit Nouchi d'Abobo sur sa page Facebook. Dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, Oméga David a adressé un message au président Alassane Ouattara. "En 30 ans de carrière, je peux dire que le théâtre m'a beaucoup apporté. Mes économies tirées de mes spectacles m'ont permis de m'acheter une petite voiture pour me déplacer, de me construire une maison. C'est vrai que la maison n'est pas encore terminée. Je me réjouis quand même de ne pas mendier pour vivre, d'avoir un toit où dormir avec ma petite famille'', a-t-il indiqué.

Puis Oméga David d'ajouter: "J'ai décidé de célébrer mes 30 ans de carrière le 1er Mai prochain pour marquer un arrêt, pour dire merci à Dieu et à tous les Ivoiriens. Je souhaite vivement que les Ivoiriens se déplacent massivement avec à leur tête mes neveux, mes petits Ouattara et le président Alassane Ouattara en personne. A l'état civil, je me nomme Coulibaly Daouda. Les Coulibaly et les Ouattara sont des alliés. Alors, je souhaite vivement que le plus grand des Ouattara, le président Alassane Ouattara vienne à mon spectacle. Ou à défaut, qu'il se fasse représenter. Je souhaiterais qu'il offre mon spectacle à tous les Ivoiriens. Mon rêve est que le président Alassane Ouattara m'offre une maison dans l'un des quartiers huppés d'Abidjan. Afin que je puisse vivre, travailler, réfléchir paisiblement. Et être inspiré pour d'autres créations artistiques'', a-t-il souhaité.