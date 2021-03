Tchad: "Des troubles et autres émeutes" au concert d' Ariel Sheney

Parti au Tchad pour prendre part à un concert qui devrait avoir lieu le vendredi dernier, ce qui est arrivé à l’artiste Couper décaler, Ariel Sheney.

Musique: Ce qui est arrivé à Ariel Sheney au Tchad

L’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom Ariel Sheney, a été révélé au grand public par Arafat Dj dans les années 2013. Le boss de la Yorogang, feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, était littéralement tombé sous le charme du jeune homme grâce à son talent.

Ayant débuté sa carrière au sein du label du Daishikan dénommé Yorogang, en tant qu’arrangeur, le prodige du coupé-decalé va très vite se mettre à la chanson. Il enchaîne plusieurs titres tels que ''Laisse-moi le Kplo'', ''Chimanbilu'', ''Kadigbeu'' et bien d'autres, très appréciés du grand public ivoirien, consommateur de Couper-décaler.

Adulé par les fans d' Arafat Dj, Ariel Sheney portera l'étiquette de Premier ministre de la Yorogang, c'est-à-dire le numéro 2 du label, après bien entendu Le Yôrôbô. Mais contre toute attente, Ariel décide de quitter le groupe en 2017 pour une carrière solo.

Après la tragique disparition de Dj Arafat, survenue le 12 août 2019, le petit Nouchi d’Abobo s’était promis de maintenir haut le niveau du Couper décaler en Côte d’Ivoire et à l’international. A cet effet, il n’hésite pas à représenter son pays à l'étranger, chaque fois qu’il en a l’occasion.

Sollicité pour un concert au Tchad, Ariel Sheney avait confirmé sa présence. ‘’Paix et cohésion sociale, voici les valeurs qui m’ont poussé à venir donner de la joie à la jeunesse N’djamenoise après un an de couvre-feu ce 26 Mars au Stade d’Abena‘’, avait-il posté sur sa page Facebook

Mais, Ariel Sheney ne pourra pas assurer sa prestation car le spectacle a du être annulé en raison des nombreux débordements. Un proche de l’artiste a ouvertement pointé du doigt les organisateurs.

«Si ce concert du grand stade d’Abéna n’a pu se tenir, c’est par la faute des organisateurs. Il y avait plus de monde que prévu. Plus de 15.000 personnes étaient présentes, alors qu’on n’avait pas prévu tout ce monde. Pour ce show, Sheney devait monter sur scène vers 22h-23h. À 19 h déjà, il y avait un monde fou au lieu du spectacle. Et les organisateurs étaient totalement débordés. C’est à partir de cet instant qu’il y a eu des cafouillages. Les troubles et autres émeutes du fait de l’affluence, ont fait que les organisateurs ont décidé d'annuler le show grand public du stade Abéna», a confié un membre du staff d’Ariel Sheney à vibe radio.