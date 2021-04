Tina Glamour, mère de Dj Arafat, veut-elle se remarier?

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a posté sur sa page Facebook, un message assez étrange qui suscite de chaudes réactions de la part des internautes.

Tina Glamour au coeur de chaudes discussions sur la toile

Logbo Valentine alias Tina Glamour, aujourd'hui âgée de 55 ans, a manifesté le désir de se remarier. ''Je suis choquée. Où sont les vrais gars de la madré. La madré doit se remarier ou bien ... Daïshi le voulait. Je dja (je suis belle) ou pas... Alors mes chinois, décidez le mariage ou pas ? Je vous adore'', a écrit La Spendja. Ce message de la mère du roi du Coupé decalé a bien évidemment suscité de nombreux commentaires. Si de certains internautes ont estimé qu'il faut effectivement un homme aux côtés de Tina Glamour, d'autres par contre, n'ont pas du tout été tendres.

''Il faut vraiment être très courageux pour épouser une femme qui a déjà fait deux divorces. En tout cas, j'espère que le Mec sera prêt à accepter les sautes d'humeur, injures publiques et se taire quand tu pètes les plombs'', a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ''Une femme qui a dépassé la cinquantaine, lance un appel à mari. On a envie de te demander ce que tu as fait de tes précédents mariages. Nous savons tous que tu es une belle femme, mais ça ne suffit pas pour garder un homme à tes côtés. Change ton caractère, c'est ça le plus important''.

Face aux virulentes critiques de certains internautes, Tina Glamour est revenue à la charge afin d'apporter des précisions sur cette fameuse publication. ''(...) C’était tout juste pour vous taquiner, tout juste pour causer avec vous ... Donc ce n’est pas la peine de l’interpréter autrement. Moi la mère d’Arafat je suis une femme respectable; ce n’est pas à cause de ce post là que des femmes vont se permettre d’avoir des écarts de language à mon endroit en me manquant de respect. C’était tout juste pour chahuter, tout juste pour taquiner, vous faire un coucou et parler à mes enfants les Chinois'', a-t-elle clarifié.