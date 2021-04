Titrologie du 29 avril : Achi fait signer une charte de bonne conduite aux ministres

Dans la titrologie de ce 29 avril 2021, la méthode Patrick Achi prend le pas sur le reste de l’actualité. Le titrologue voit le Premier ministre de Côte d’Ivoire imposer une charte de bonne conduite à ses Ministres. Désormais, le remplaçant d’Hamed Bakayoko veut des ministres exemplaires, respectueux de l’ordre public à Abidjan et dans les autres villes du pays.

Patrick Achi, star du jour pour le titrologue

Puisque l’enclenchement de sirènes au passage des Ministres favorisaient quelques embouteillages, en plus de l’image négative que cela renvoi à la population, qui se sent constamment moins importante puisqu’elle doit se ranger par tous les moyens pour laisser passer les ministres, Patrick Achi, en accord avec le Président Ouattara, a mis fin à cet état de fait. Désormais, plus de nuisance sonore au passage d’un Ministre. Plus de sirènes donc lors des passages des convois de Ministres ivoiriens, une vieille tradition frustrante pour l'usager. Ces derniers s'y sont engagés par des signatures d'une charte de bonne conduite qui tient en 10 points.

Fraternité Matin le confirme dans sa titrologie « Les ministres signent une charte d’éthique ».Le Patriote y voit la patte du Président « Ouattara veut des ministres exemplaires ». Le Sursaut « Alassane Ouattara piège ses ministres ». Aujourd’hui doute en revanche de cette décision et marque à sa une « Farce et Enfumage ». L’Expression montre les « 10 commandements de l’équipe Achi ».

