Coupé-décalé: Brico Dj, de la gloire à la déchéance, ce qu'il devient

Après avoir connu la gloire aux premières heures de l'avènement du mouvement Coupé-décalé, Brico Dj vit actuellement une véritable descente aux enfers.

Brico Dj: ''Aujourd'hui, j'ai énormément de regrets parce que j'ai sali mon âme''

Le chanteur ivoirien Brico Dj fait partie des premiers Disc Jockey (Dj) du mouvement coupé-décalé créé dans les années 2002. Talentueux, il a collaboré avec de nombreux artistes ivoiriens de renom tels que feu Doukouré Stéphane dit Douk Saga et Billy Billy. Cependant, force est de constater que l'artiste qui, depuis plusieurs années, s'est retiré de la scène musicale, vit une véritable descente aux enfers. Invité, mercredi, à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, Brico Dj a révélé avoir échappé à la mort.

"Mon corps souffre mais mon âme et mon esprit vont bien, c'est-à-dire que je pense que, spirituellement, il faut être bien pour que moralement tout se passe bien. Mon corps est malade. Je souffre d'une insuffisance rénale chronique et ce, depuis près d'un an. J'étais hospitalisé dans une clinique de la place et ça s'est aggravé; donc j'ai dû être transféré au CHU de Yopougon. Là-bas, c'était vraiment difficile car je suis passé par beaucoup de choses. J'étais anémié, j'ai fait trois(3) jours dans le coma, je reviens de loin, c'est une grâce de DIEU d'être parmi vous aujourd'hui", a-t-il indiqué.

Brico Dj a également avoué avoir eu recours à des pratiques occultes pour avoir du succès. "J'ai toujours voulu avoir du succès car je côtoyais beaucoup d'artistes mais ça ne marchait pas. Donc j'ai pratiqué des choses occultes, c'est-à-dire que j'ai fait des sacrifices dans la lagune Ebrié où j'ai été jeter un poulet là dedans. La pire pratique occulte que j'ai faite, c'est de tuer un mouton, un cabri pour avoir du succès. Aujourd'hui, j'ai énormément de regrets parce que j'ai sali mon âme, mon côté spirituel et mon avenir. Depuis mon lit d'hôpital, je pense que c'est une épreuve que DIEU me donne parce qu'il y a longtemps qu'il me fait appel mais je ne l'écoutais pas car j'ai envie de faire les choses selon ma volonté", a soutenu Brico Dj qui a décidé de chanter désormais à la gloire de Dieu.