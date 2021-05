Showbiz : Komla fait flotter le drapeau ivoirien au Maroc

Le showbiz marocain regorge de jeunes talents ivoiriens qui ont pour ambition de faire briller la flamme de la Côte d'Ivoire au royaume chérifien. Parmi ces artistes figure en pôle position Komla.

Showbiz : Komla à la conquête de l'Afrique

Dès sa tendre enfance, Komenan N'guessan Léon entre en contact avec la musique. En effet, son père écoute beaucoup les chansons françaises et américaines. Papa Komenan collectionne plusieurs disques. Le jeune garçon grandit dans une atmosphère où règnent les mélodies des plus célèbres chansons en provenance de la France et des États-Unis.

Mais jusque-là, Léon n'a pas encore décidé de faire de la musique. Il se concentre sur ses études. Cependant, peu avant l'obtention de son baccalauréat, l'élève est piqué par le virus de la chanson. Komenan N'guessan Léon décroche son bac et s'inscrit en faculté de droit à l'université d'Abidjan-Cocody.

Après des études de droit qu'il délaisse pour le showbiz, MarvelHouse (le nom qu'il choisit au début de sa carrière musicale) multiplie les prestations sur les scènes ivoiriennes. Son répertoire navigue alors entre pop, soul, rock, reggae et notamment les musiques urbaines africaines qu’il affectionne énormément.

Dans les années 2000, il s'envole pour le Maroc où il forme son premier groupe FOR41ONE. Après avoir multiplié les concerts, il décide de continuer sa carrière solo. Ses rencontres le mènent à de multiples collaborations (studio, concerts...). Plus tard, il choisit de s'appeler Komla.

Le jeune Ivoirien trouve sa voie et devient une figure de la scène marocaine. Le chanteur se produit sur plusieurs scènes au Maroc, notamment le caftan 2013 à Marrakech où il chante aux côtés de la star de la pop marocaine Saad Lamjared.

Komla assure aussi brillamment la première partie du concert du chanteur congolais Gims à Bouskoura Casablanca en 2016. Plus tard, il est sollicité par l’opérateur mobile Orange Maroc pour la réalisation d’une publicité pour l’un de ses produits.

Fort de toutes ces expériences, Komla rentre en studio pour la préparation de son album solo intitulé “ELLES” enregistré entre Casanblanca, Paris et Londres dont le tout premier titre “MENTEUR “ est disponible depuis le 28 avril 2021 sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement légales.