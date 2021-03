Obsèques d'Hamed Bakayoko: Maître Gims s'explique et s'enfonce

Le rappeur français Maître Gims a été sévèrement critiqué sur la toile pour son absence à Abidjan lors des obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko. Voici la fracassante réponse de l’ex membre du groupe Sexions d’assaut.

Critiqué pour son absence aux obsèques d'Hamed Bakayoko, Maître Gims répond sévèrement à ses détracteurs

L'artiste français Maître Gims était attendu à Abidjan lors des obsèques du roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 des suites d’un grave accident de moto.

Mais le rappeur français n'a pas pu honorer ce rendez-vous suite à un incident. Le dimanche 26 août 2019, un bateau de plus de quinze mètres qu’il avait loué, le transportant ainsi que trois de ses amis, a pris feu en pleine mer.

Fort heureusement, le chanteur, ses compagnons et les membres de l'équipage ont pu regagner la rive qui était située à 400 mètres environ.

Cependant, Maître Gims a égaré, lors de cet incident, ses documents administratifs qui devraient lui permettre d’effectuer le voyage sur Abidjan. L’artiste a donc annoncé son absence.

« … C’est avec un immense regret que je vous informe que je ne pourrai malheureusement pas assister aux obsèques et aux veillées prévus le 30 et le 31 août 2019 à Abidjan suite à la perte de mes effets personnels et papiers d’identité dans l’incendie du bateau en Corse dont j’ai été victime il y a 4 jours. Les délais d’obtention de mes nouveaux documents ne me permettront pas de voyager dans l’immédiat et j’en suis profondément affecté», avait-il posté sur les réseaux sociaux.

Lors des fêtes de la fin d’année 2020, Maître Gims est arrivé à Abidjan pour une série de spectacles. Il avait ensuite été reçu par certaines autorités ivoiriennes dont le Premier ministre Hamed Bakayoko, malheureusement décédé le mercredi 10 mars 2021.

Attendu à Abidjan pour le concert en hommage au Golden Boy qui a eu lieu le mercredi 17 mars au stade d’Ebimpé, Maître Gims a brillé par son absence.

Des contraintes de dernière minute l’auraient empêché de se rendre en terre ivoirienne. Si son absence aux obsèques du Daishi avait été comprise par les mélomanes, ce ne fut pas le cas pour les obsèques du Premier ministre ivoirien.

L’ex-membre du groupe Sexion d’assaut a donc été sévèrement critiqué sur la toile: " Gims là oh... Quand c'est pour venir faire concert, il est toujours ok. Mais pour venir soutenir dans funérailles, il a toujours un petit souci", a écrit la web comédienne Eunice Zunon.

De son côté, Maître Gims semble littéralement ignorer les critiques contre sa personne. "Le bonheur, c’est de s’en foutre royalement de ce que les autres pensent de vous‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook dans la soirée du lundi 22 mars 2021.