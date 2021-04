Souleymane Kamagaté a-t-il répudié son épouse Bamba Ami Sarah?

Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga, époux de la chanteuse coupé-décalé, Bamba Ami Sarah, a livré une information inquiétante sur son couple, ce vendredi 30 avril, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Souleymane Kamagaté: ‘’Si vous voyez mon ex Bamba Ami Sarah, dites-lui que je n’ai rien contre elle ‘’

Le promoteur ivoirien de spectacles, Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga, a-t-il mis fin à son aventure avec son épouse Bamba Ami Sarah ? C’est la grosse interrogation que se posent de nombreux internautes après une publication pour le moins étonnante sur le compte Facebook de Souleymane Kamagaté vendredi soir.

‘’ Je suis désormais un Cœur à prendre. Si vous voyez mon ex Bamba Ami Sarah, dites-lui que je n’ai rien contre elle. On a passé de bons moments ensemble ‘’, a écrit Souleymane Kamagaté.

Une publication qui surprend de nombreux observateurs d’autant plus que L’homme Saga qui a épousé la belle Bamba Ami Sarah, le 7 décembre 2019, n’a jamais cessé de vanter les qualités de son épouse .

''J'ai passé quatre ans de ma vie à étudier cette femme et je peux dire aujourd'hui que Bamba Ami Sarah est la meilleure femme au monde. J'ai eu de nombreuses relations avant elle mais si mon choix s'est porté sur elle, ce n'est pas pour rien. C'est une femme très fidèle, respectueuse et pleine de vertus. Et les femmes comme elle, on n'en trouve pas (…) Pour me canaliser, il me fallait une vraie femme ennui qui n’allait même pas me laisser un petit temps tranquille; une femme qui allait être au marquage à tout moment. Je regarde ce que j’étais et je suis fier de t’avoir pour épouse. Si je suis devenu le Souleymane Kamagaté que vous voyez aujourd’hui, c’est grâce à elle'', avait-il déclaré dans une interview accordée récemment à Afrique-sur7.fr .

La publication de Souleymane Kamagaté fait suite à un commentaire posté par son épouse à la suite d'un scandale dévoilé sur les réseaux sociaux depuis vendredi matin au sujet d'une femme mariée qui concufie son époux avec un autre homme marié.

Une histoire de dingue dans laquelle Bamba Ami Sarah demande au mari cocu, de pardonner à son indigne de femme adultère. Ce qui a suscité le courroux de son époux Souleymane Kamagaté.