Kandia Camara échange avec un émissaire de Christian Kaboré

Lundi 3 mai 2021, Kandia Camara a accordé une audience à Maxime Koné, le ministre burkinabè délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, chargé de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur.

Ce que l'émissaire de Roch Kaboré a confié à Kandia Camara

"J’ai reçu en audience, ce lundi 3 mai 2021, Monsieur Maxime Koné, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur", a écrit Kandia Camara sur sa page Facebook officielle.

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora et l'émissaire du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré ont échangé en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, mais également d'autres collaborateurs.

Maxime Koné est venu exprimer ses remerciements à l’Etat de Côte d’Ivoire pour l'assistance et l'accompagnement dont a bénéficié la délégation burkinabé lors des travaux de la 4e réunion du Comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Kandia Camara, après avoir passé dix ans à la tête du ministère de l'Éducation nationale, a été nommée par Alassane Ouattara en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora. La décision est tombée le mardi 6 avril 2021 à la suite de la formation du nouveau gouvernement conduit par Patrick Achi.

"Je mesure l’immensité de la tâche qui m’attend à la tête de la diplomatie ivoirienne pour poursuivre l’œuvre de rayonnement international de notre chère Nation, la Côte d’Ivoire", s'est exprimée la "Péré nationale" après sa nomination. Kandia Camara entend réussir "cette nouvelle mission sous la houlette du président de la République".