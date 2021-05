Après Eudoxie Yao, Grand P veut la Fédération guinéenne de football

L'artiste guinéen Grand P a annoncé sa candidature à l'élection du président de la Fédération guinéenne de football. Une annonce qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart ont tiré les oreilles à l'artiste.

Grand P : "Je viens de déposer ma candidature au poste de président de la Fédération guinéenne de football"

En septembre 2020, le chanteur guinéen Grand P avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en Guinée, son pays. ''Je me présente à la présidentielle 2020. Écoutez-moi! Je vais venir en force. Écoutez Grand P! Vous devez tous me soutenir'', avait déclaré Grand P dans une courte vidéo publiée sur sa page Facebook. Au final, les élections en Guinée, se sont déroulées sans le futur époux de la Bimbo ivoirienne Eudoxie Yao.

Plusieurs mois après, Grand P fait une autre annonce relative à l'élection du prochain président de la Fédération guinéenne de football, prévue pour le 18 mai prochain. ''Bonjour les fans; juste vous informer que je viens de déposer ma candidature au poste de président de la Fédération guinéenne de football... Trop, c’est trop. La Guinée nous appartient tous", a-t-il écrit sur sa page Facebook dans la soirée du mercredi.

Cette annonce lancée par l'artiste guinéen à la voix peu audible, a suscité de nombreuses réactions. Des internautes, considérant cette information comme une blague, ont déploré le manque de maturité de l'artiste et de son staff.

''Si le ridicule tuait. Vous avez annoncé un mariage avec Eudoxie Yao, on n'a rien vu. Vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle, on n'a rien vu. Vous venez encore nous parler d'élections à la Fédération guinéenne de football, comment on peut être ridicule à ce point. Vous pensez que les internautes qui vous suivent sont des idiots? C'est vraiment pathétique. Je n'accuse pas l'artiste, mais plutôt son entourage'', a commenté un internaute.

'' C'est triste de voir que des artistes sont obligés de s'adonner à ce genre de choses, juste pour qu'on parle d'eux. Grand P, tu es un chanteur, c'est grâce à ta chanson qu'on t'a connu et aimé. Laisse tous ses faux buzz et concentre toi sur ta musique. C'est quoi ces histoires idiotes que nous racontent. Il me semble que tu n'as pas de bons conseillers '', s'est plaint un autre internaute.