Le malheur s'acharne sur Guillaume Soro : L'ex-PAN en deuil

Guillaume Soro est actuellement affligé par la disparition de l'un de ses proches. L'ancien président de l'Assemblée nationale a perdu un membre du Comité d'orientation et de coordination (COC) de Générations et peuples solidaires (GPS).

Kpahi Serin, proche de Guillaume Soro, est décédé

On apprend auprès du service de communication de GPS que Kpahi Serin n'est plus. Membre du Comité d'orientation et de coordination (COC) du mouvement politique Génération et peuples solidaires (GPS) , il a rendu l'âme le samedi 1er mai 2021.

Le défunt était également membre de la délégation régionale du Guemon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après avoir appris le décès de ce soroiste, Guillaume Soro "présente, en son nom personnel et au nom de toute la direction de GPS, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches".

Il faut noter que la mort a déjà arraché plusieurs autres membres de GPS et soroistes à l'affection de Guillaume Soro. Lundi 13 juillet 2020, le fondateur de Générations et peuples solidaires a annoncé la mort de Bamba Mamadou, ancien président du conseil d'administration de l'ARECA (Autorité de régulation du coton et de l'anacarde). L'ex-conseiller de la Primature est décédé dans une clinique d'Abidjan, après une courte maladie.

Bien avant, un autre compagnon de Guillaume Soro a quitté la terre des vivants. Lambert Métahapéna Coulibaly, anciennement directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale, a été tué dans un tragique accident de la circulation sur l'autoroute du Nord.

Deux ans plus tard, l'informaticien du frère ainé de Simon Soro, Yobouët Beaulois Serge, perd la vie dans un accident de voiture à Agboville, une localité située à près de 80 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Guillaume Soro séjourne toujours dans l'hexagone. Visé par un mandat d'arrêt international lancé par son ancien mentor Alassane Ouattara, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne n'est plus rentré en Côte d'Ivoire depuis le 23 décembre 2019.