Titrologie du 7 mai 2021: "Ça discute fort autour de la sécurité de Gbagbo"

Titrologie du 7 mai 2021. Les préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et les conséquences des coupures intempestives d'eau et d'électricité, sont les deux actualités majeures traitées par la presse, ce vendredi 7 mars.

Titrologie du 7 mai 2021 : "Le retour de Gbagbo aura un impact sur la Côte d'Ivoire"

Le principe du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est déjà un acquis. Reste à discuter des modalités de ce retour au bercail avec les autorités ivoiriennes.

Sur le terrain, les choses bougent. Assoa Adou et la direction du Front populaire ivoirien (FPI ) veulent donner une portée nationale à cet évènement dont la date reste pour l'heure inconnue.

Plusieurs partis politiques, notamment le PDCI-RDA, ont été associés à ces préparatifs. " Guikahué et Assoa Adou préparent quelque chose", informe Dernière Heure sur le sujet.

" Le retour de Gbagbo aura un impact sur la Côte d'Ivoire", relate le Quotidien d' Abidjan, qui s'appuie sur des propos de l'exilé Issa Malick, dans la presse béninoise.

Soir Info révèle confie que de grandes décisions ont d'ores et déjà été prises au plus haut niveau de l' Etat en faveur de ce retour. " Ça discute fort autour de la sécurité de Gbagbo", indique le journal.

Ado "Solutions" est devenu Ado "problèmes" -Titrologue

Autre sujet de l'actualité ivoirienne, c'est le calvaire vécu, ces dernières semaines, par les populations à cause des coupures intempestives d'eau et d'électricité. "Coupure d'électricité à Abidjan et à l'intérieur du pays : Le calvaire, loin d'être fini", informe Soir Info qui ajoute que d'autres désagréments sont encore annoncés.

"Comment ADO a trompé tout le monde", tente de démontrer le Quotidien d' Abidjan à propos des promesses non tenues du président Ouattara sur les questions de l'eau, de l' emploi, l' energie, l'éducation...

Générations Nouvelles, lui, fait un gros plan sur les grands échecs de la gouvernance Ouattara dans les domaines de l' Energie, de la Santé et de l' Education.

" Quand la relance du développement devient un problème pour le RHDP", estime le Journal. "À quoi les 700 milliards d'investissements ont servi à Ouattara ? ", s'interroge pour sa part le Bélier.