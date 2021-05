Damana Pickass, Katinan et la soeur de Gbagbo disent merci à Ouattara

Adia Damana Pickass, Justin Koné Katinan et d'autres proches de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, fraîchement rentrés d'exil, ont traduit, jeudi 6 mai 2021, leur reconnaissance au chef de l' Etat ivoirien Alassane Ouattara.

Damana Pickass, Koné Katinan, Jeannette Koudou: "Merci au gouvernement qui a facilité (notre) retour"

Après 10 ans passés en exil au Ghana, Justin Koné Katinan, Damana Adia Pickass et 5 autres proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont regagné la Côte d'Ivoire, le vendredi 30 avril 2021. Ils ont été reçus, jeudi 06 mai, par le ministre Kouadio Konan Bertin, en charge de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Ces ex-membres de la coordination du Front populaire ivoirien (FPI) en exil, ont, à l'occasion, traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour avoir facilité leur retour au pays.

« Il était de notre devoir de venir nous présenter aux autorités à travers le ministre de la Réconciliation nationale pour lui dire que nous sommes venus. Ensuite, exprimer notre reconnaissance au gouvernement qui a facilité ce retour et qui s’est traduit par la courtoisie policière que nous avons observée au niveau de l’aéroport quand nous sommes arrivés », a déclaré Justin Koné Katinan, au nom de la délégation.

L'ancien ministre du Budget sous l'ère Laurent Gbagbo, a également saisi l'occasion pour traduire, au nom des anciens exilés, leur compassion au président ivoirien, pour les disparitions en l'espace de huit mois, de deux de ses plus proches collaborateurs et anciens Premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko. Feu Amadou Gon Coulibaly, faut-il le rappeler, a été brutalement arraché à l'amour des siens, le 8 juillet 2020, des suites d'un arrêt cardiaque. Hamed Bakayoko, quant à lui, est décédé le 10 mars 2021, d'un cancer fulgurant.

Jeannette Koudou, Damana Adia Pikass, Tai Zié Etienne, Véhi Tokpa et Innocent Kouabenan ont regagné la Côte d'Ivoire, le 30 avril dernier pour participer activement aux préparatifs du retour en Côte d'Ivoire, de leur mentor, Laurent Gbagbo, acquitté définitivement par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars 2021, au terme d'un procès qui a connu plusieurs rebondissements. Aucune date n'est encore donnée pour ce retour au pays du fondateur du FPI.