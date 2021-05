Maman Germaine Kanmouni n'est plus ! Alpha Blondy effondré

Alpha Blondy est triste. La mega star ivoirienne a annoncé le décès d'une inconditionnelle de sa musique. La "maman" du chanteur de reggae, Germaine Kanmouni, vient de rendre l'âme à l'âge de 91 ans.

Alpha Blondy pleure maman Germaine Kanmouni

Alors qu'il se trouve au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), en février 2017, Alpha Blondy a fait la connaissance d'une fan peu ordinaire. En effet, après avoir donné deux concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, le reggaeman ivoirien est présenté à une vieille dame de 87 ans. Maman Germaine Kanmouni, malgré son âge avancé, a parcouru 100 km pour assister au spectacle de la star du reggae.

La vieille dame de 87 ans est venue spécialement de Reo ( à plus de 100 km) pour suivre le concert de Alpha Blondy. En tant que fan inconditionnelle, son rêve le plus précieux serait de «croiser son idole ». Alors bien sûr, je l’ai rejoint pour faire des photos ensemble et elle est même repassée à l’hôtel Sylmande avec ses enfants et petits-enfants pour m’offrir un cadeau avant notre départ pour Abidjan", se souvient Alpha Blondy.

Très ému par cette preuve d'amour, le père d'Ismaël Agana a été profondément ému et sensiblement touché par le geste posé par maman Germaine Kanmouni. "Dans la vie, comme sur la palette de l'artiste, il n'y a qu'une seule couleur qui donne un sens à la vie et à l'art... la couleur de l'Amour. Cela n’a pas de prix", a reconnu Alpha Blondy.

Malheureusement, cette fan inconditionnelle s'est éteinte. La nouvelle a été portée par Alpha Blondy en personne sur les réseaux sociaux. "Aujourd’hui Ma Maman du Burkina s’en est allée auprès du Seigneur à l’âge de 91 ans. La nouvelle douloureuse nous est parvenue aujourd’hui", s'est exprimé "Jagger".

"Nous tenons ma famille, mes musiciens et moi-même à rendre cet hommage particulier à la doyenne de nos fans en adressant nos condoléances les plus attristées à toute sa famille. Nous demandons à tous nos fans à travers le monde de prier afin que le Dieu d’Amour qui l’a dirigé vers moi soit ce même Dieu qui la prenne dans ses bras et lui réserve une place de choix dans son paradis et qu’il veille sur le repos de sa si belle âme. Repose en paix Maman Germaine Kanmouni", a poursuivi Alpha Blondy.