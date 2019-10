Éléonore attaque Alpha Blondy : Un fils du chanteur en colère

Ismaël Agana ou encore Agana Roosteady, fils d' Alpha Blondy, n'est pas du tout content de la comédienne Éléonore Kouamé, qui s'en est violemment prise à son géniteur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'enfant de la mégastar ivoirienne a craché ses vérités à l'ex-actrice de la série Ma famille.

Le fils d' Alpha Blondy en colère contre Éléonore

Invité de l'émission Afro Night le mercredi 23 octobre 2019, répondant aux questions de l'animateur Serge Fattoh Elleingand, Alpha Blondy s'est prononcé sur un probable 3e mandat d' Alassane Ouattara. Le chanteur de reggae a affirmé que "le président Alassane Ouattara, on l’aime où on ne l’aime pas, ce monsieur est un bosseur. Un troisième mandat pour lui, ce n’est pas à moi de l’accepter ou pas. Mais déjà la Constitution lui en donne le droit. On dit on veut la paix, on va demander pardon à Bédié. On va demander pardon à Gbagbo et on insulte Ouattara. C’est quelle paix ça ?"

Il n'en fallait pas plus pour que les propos de Koné Seydou, alias Alpha Blondy, irrient la comédienne Eléonore Kouamé. À travers une vidéo diffusée sur la toile, l'actrice a attaqué celui que l'on surnomme Jagger. "Tu es régionaliste. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas? C'est dans affaire de troisième mandat de Ouattara que tu viens mettre ta bouche. Il y a le BURIDA qui fait souffrir les artistes. Les artistes font pitié. Ils meurent dans la désolation. Tu n'as jamais réagi. Et c'est toi qui viens soutenir le troisième mandat d'Alassane Ouattara (...). Tu es mauvais. Tu es quitté à La Mecque, mais tu n'as pas changé. Tu continues de fumer tes herbes bizarres...", a lancé Éléonore.

Très affecté par cette sortie de la jeune dame, Ismaël Agana, encore connu sous l'appellation d' Agana Roosteady, a apporté la réplique. "Il y a des gens que j'aime beaucoup, mais ils ne semblent pas comprendre que la famille, c'est sacré. Dans ce pays, on se connait plus ou moins tous", a soutenu le fils d' Alpha Blondy dans une vidéo.

"J'ai toujours pris mes distances, parce que c'est un homme public et chaque homme public a droit à son coup de bâton. Je n'ai rien vu de méchant qui mérite qu' Éléonore, ma chérie, pratiquement en larmes, se soit mise à insulter. Éléonore, je ne vais pas t'insulter... La Côte d'Ivoire est une famille. On est mélangé. Les autres ont parlé, ça ne m'a pas fait mal. Mais toi, oui... Tu le traites de fou. Oui, je suis le fils d'un fou... En famille-là, on ne crache pas sur les siens", a recommandé Ismaël Agana.

Poursuivant, il a ajouté : "Vous n'avez pas aimé le passage d' Alpha Blondy à Afro Night, vous le dites de manière correcte, sans besoin d'insulter, sans besoin d'injurier. Vous donnez aux arguments. On a besoin d'arguments. Nous sommes à l'école de la démocratie. On n'est pas à l'école de la cacophonie."

Notons qu' Éléonore Kouamé a supprimé la vidéo en question de sa page Facebook.