Guillaume Soro célèbre son 49e anniversaire loin de sa terre natale

Guillaume Soro célèbre son 49e anniversaire ce samedi 8 mai 2021. Dans ce moment de bonheur, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en exil, loin de ses partisans.

Guillaume Soro : "Je remercie Dieu de me donner la chance et le bonheur"

Exilé en Europe depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro fête son 49e anniversaire ce samedi 8 mai 2021. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) n'a plus posé ses pieds en Côte d'Ivoire depuis le 23 décembre 2019. Visé par un mandat d'arrêt international, l'ex-chef rebelle a vu sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020 rejetée par le Conseil constitutionnel.

À l'occasion de son anniversaire, Guillaume Soro a adressé un message de reconnaissance au Créateur. "Je remercie Dieu de me donner la chance et le bonheur du souffle de vie. Dans les circonstances actuelles, je mesure l’amour de Dieu. Je salue mes compatriotes pour l’élan de fraternité, à ma famille biologique et politique merci de perpétuer la tradition", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, l'un des plus fidèles compagnons de l'ancien député de Ferké, lui a lancé un message pour ce "jour spécial". Il a remercié Guillaume Soro pour toutes ces années d'amitié, de fraternité qui ont fini par transformer leurs familles respectives en une seule et même entité.

"Aussi éloignés les uns des autres, moi dans une cellule de Prison et vous quelque part en exil, le fait de savoir que chaque matin, nous regardons le même soleil.... Nous rapproche", a déclaré Soul To Soul. L'ancien directeur de protocole de Guillaume Soro a formulé des vœux de santé et de bonheur en l'endroit de son mentor.

"Du fond de ma cellule, je ne cesse de prier ALLAH afin qu'on se retrouve de nouveau surtout dans de bonnes conditions et très vite. Pour finir, sachez que vous me manquez énormément. Joyeux anniversaire Patron", a conclu Soul To Soul.