Covid -19 : Les USA volent au secours du Cameroun

Le Cameroun a bénéficié de l'aide des Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre la covis -19. Le pays de Paul Biya a reçu un don d'équipements d'une valeur de 174 millions de francs CFA.

Les USA offrent 174 millions de F CFA au Cameroun

Au moment où le Cameroun fait face à la pandémie de la covid -19, le pays vient de bénéficier de l'appui financier des Etats-Unis à travers un don de 174 millions de francs CFA en équipements. "Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement et à l’armée du Cameroun pour améliorer la santé et la sécurité du peuple camerounais. Un don récent des États-Unis de près de 174 millions de FCFA d’aide à la sécurité fournit des équipements de protection médicale contre le covid-19 et des équipements pour contrer les engins explosifs improvisés et soutient nos objectifs mutuels d’amélioration de la santé et de la sécurité", a laissé entendre l'ambassade américaine au Cameroun.

Selon la diplomatie américaine, les équipements de protection médicale contre la covid-19 et les équipements de lutte contre les engins explosifs improvisés permettront aux Camerounais d'être plus en sécurité. Les Etats-Unis entendent ainsi soutenir leurs objectifs mutuels d'amélioration de la santé et de la sécurité.

Il faut noter que Paul Biya avait récemment tapé du poing sur la table devant la gestion de la coivid. Après avoir dégagé un fonds spécial de 180 milliards de francs CFA, le chef d'Etat camerounais a mis en place une task force pour freiner les détournements.

Le Cameroun compte, à la date du dimanche 9 mai 2021, 74 946 cas de covid -19. Le pays enregistre également 35 261 cas de guérison et 1 152 décès.