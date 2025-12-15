Le Nigéria dit non à Paul Biya, une surprise en Afrique

Au cœur de la controverse suite à son intervention militaire au Bénin, le Nigéria de Bola Tinubu ne reconnaît pas Paul Biya comme président du Cameroun.

Cameroun : Le Nigéria ne veut pas reconnaître Paul Biya

Contrairement à de nombreux pays africains, le Nigéria de Bola Tinubu n’a pas encore reconnu la victoire de Paul Biya face à Issa Tchiroma Bakary. L’opposant revendique une victoire que ne lui a pas reconnue le Conseil constitutionnel de son pays. En revanche, celui-ci a validé une victoire de Biya, engagé désormais pour un 8e mandat.

Le Nigéria ne semble pas valider ce qui s’apparente à un coup d’État civil. Le président Bola Tinubu refuse de reconnaître cette victoire, bien malgré les relances des autorités camerounaises restées infructueuses. Yaoundé prend ce silence diplomatique comme un désaveu, alors que la majorité des pays africains a déjà félicité Paul Biya « pour sa brillante élection ».

Le Nigéria semble faire de cette non-reconnaissance une question de principe. Ce pays n’a pas hésité un instant à envoyer des forces militaires au Bénin au déclenchement de la récente tentative de coup d’État. Grâce à cette intervention contre les mutins, mais aussi celle des forces spéciales françaises, le régime de Patrice Talon va aller à son terme.

Sachant qu’une reconnaissance de la victoire de Biya l’aurait mis en porte-à-faux dans son attitude au Bénin, tout semble indiquer que le Nigéria ne reconnaîtra pas la victoire du plus vieux président d’Afrique. Né le 13 février 1933, il est aux affaires à la tête du Cameroun depuis 1982.