Séduit, un proche de Guillaume Soro félicite Mariatou Koné

El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, est déjà séduit par le travail abattu par Mariatou Koné à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Ce soroiste n'a pu s'empêcher de féliciter la remplaçante de Kandia Camara Kamissoko pour les réformes annoncées.

El Hadj Mamadou Traoré fait partie des inconditionnels de Guillaume Soro. Très actif su r les réseaux sociaux, l'ancien directeur général de l'Institut national de formation sociale (INFS) ne manque pas de porter de vives critiques à l'encontre du régime d'Alassane Ouattara. Cependant, il a été constaté avec surprise que ce soroiste est tombé d'admiration devant les réformes annoncées par Mariatou Koné, dès sa nomination à la tête de l'Éducation nationale.

Je n'ai pas pour habitude de féliciter les gens du Restaurant. Je me souviens avoir félicité le ministre Cissé Bacongo pour le travail formidable et titanesque qu'il abat à Koumassi. Je vais me permettre aujourd'hui de féliciter la ministre Mariatou Koné qui fut ma patronne, il y a quelque temps", a écrit ce partisan de Guillaume Soro sur sa page Facebook.

Il faut savoir qu' El Hadj Mamadou Traoré a été conseiller technique de Mariatou Koné lorsqu'elle occupait le poste de ministre de la Solidarité, mais aussi en tant que ministre de la Femme et de la Famille. "Je la félicite pour ses ambitions affichées pour la redynamisation de l'école ivoirienne", a continué le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).

Mariatou Koné a pris l'engagement de lutter contre l'apprentissage de la médiocrité. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale a demandé aux directeurs régionaux, aux directeurs départementaux et aux inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire de veiller à ce que seuls les meilleurs élèves aient de bonnes notes. "Ce qui n'était malheureusement pas le cas avant", a commenté El Hadj Mamadou Traoré.

En outre, Mariatou Koné a également annoncé les états généraux de l'Éducation nationale. Elle a même obtenu le soutien de la Banque mondiale qui a décidé de lui apporter son appui. "Je lui souhaite une bonne chance dans cette initiative louable en tant qu'enseignant de formation", a ajouté Mamadou Traoré.