Un proche de Guillaume Soro échappe à la mort dans un accident

Les proches de Guillaume Soro ont retenu leur souffle. Et pour cause, Zié Bethléem Soro, vice-président du R-GPS (Rassemblement des Générations et peuples solidaires), a échappé à la mort dans un accident de la circulation survenu le lundi 10 mai 2021 en provenance de Korhogo, au niveau de l'axe Yamoussoukro-Toumodi.

Lundi 10 mai 2021, en provenance de Korhogo, Zié Bethléem Soro, l'un des proches de Guillaume Soro, a été victime d'un accident de la circulation sur l'axe Yamoussoukro-Toumodi. Le véhicule conduisant le vice-président de Rassemblement des Générations et peuples solidaires (R-GPS) a fait une terrifiante sortie de route, comme le confirment des témoins. Ce soroiste avait quitté la ville de Korhogo le lundi 10 mai 2021 afin de regagner Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Le bilan de l'accident fait d'un mort. Le pasteur Péha de l'église AEBECI de Sirasso a malheureusement perdu la vie dans ce drame. Les quatre autres occupants de la voiture sont sortis sains et saufs. Informés de la mauvaise nouvelle, les partisans de Guillaume Soro ont tenu à apporter leur soutien à leur camarade Zié Bethléem Soro. Jeudi 13 mai 2021, une forte délégation de Générations et peuples et solidaires de la région du Gbêkê s'est rendue auprès du vice-président du R-GPS de la région des Savanes, actuellement hospitalisé dans un établissement sanitaire à Bouaké.

Zié Bethléem Soro est un acteur politique et entrepreneur. Il est le fondateur d'écoles, notamment le Groupe Bethléem. Dans le bras de fer qui a opposé un moment Guillaume Soro et Soro Kanigui Mamadou, le fondateur du RACI (Rassemblement pour la Côte d'Ivoire), il a prôné le dialogue entre les deux hommes. Il avait conseillé à Soro Kanigui de ne pas emprunter un chemin qui lui ferait perdre sa dignité et sa popularité.