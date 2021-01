Korhogo: Ponvogo en effervescence, ce que Dominique Ouattara a fait

Ponvogo (Village situé à une dizaine de km de Korhogo, Nord de la Côte d’Ivoire ; Ndlr) a connu une fois de plus, du 28 au 31 décembre 2020, une ambiance exceptionnelle à l’occasion de la journée marquant la Saint Sylvestre.

Ce qui s'est passé à Ponvogo lors de la saint sylvestre

Le jeudi 31 décembre 2020, Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, a équipé le centre de santé de la localité à hauteur de 25 millions de FCFA. Cerise sur le gâteau, les braves et valeureuses femmes dudit village ont reçu, par l’entremise de M. Coulibaly Brahima, son Directeur de la communication, fils du village, par ailleurs président de la Mutuelle de développement (Muwodep) de Ponvogo, d’importants kits agricoles, composés de tricycles, d’intrants, de pulvérisateurs et bien d’autres, afin de développer leur culture maraîchère.

Réceptionnés par M. le sous-préfet de Sohouo, représentant son collègue de Koni dont dépend le village de Ponvogo, ces kits ont été présentés à la population à l’occasion de cette belle et grandiose fête.

Au son du balafon, les populations de plus d’une dizaine de villages environnant et alliés ont salué dans l’allégresse et la joie ces dons de Mme Dominique Ouattara. Tout en réitérant leur volonté d’être un village modèle prônant le développement inclusif, la population de Ponvogo par la voix de Brahima Coulibaly, s’est engagée à promouvoir et valoriser le mérite des braves femmes rurales.

‘’Nous avons estimé que notre vaillante population, surtout nos vaillantes femmes, nos épouses et nos sœurs sont des dames formidables. Elles sont formidables, parce que Ponvogo de par son histoire a une pression foncière. Nous n’avons pas d’autres espaces en dehors du petit espace que vous voyez. Mais Ponvogo a la chance d’avoir des femmes et des mamans qui sont braves. Ma mère étant d’ici, je peux vous dire que l’histoire de ma mère est également similaire à l’histoire de toutes les femmes de Ponvogo réunies au sein d’une grande et puissante coopérative. Nous vous promettons que nous allons les célébrer et les honorer durant tout le temps que le Seigneur nous donnera’’, t-il promis.

En plus de la construction de salles de classes pour l’école primaire à l’ouverture des voies en passant par l’adduction en eau potable à travers le château d’eau, la radio Tchépé Fm (du nom de la maman de Brahima ), la construction du centre santé et l’électrification du village, le porte-parole de la mutuelle a informé de ce que Ponvogo donnera un autre rayonnement à la sous-préfecture de Koni en transformant le village en capitale administrative de la circonscription. ‘’Nous avons décidé d’offrir toutes les infrastructures administratives à la sous-préfecture’’, a-t-il informé en présence d’une forte délégation venue du département de Tengrela et du Mali.

Quant au représentant du sous-Préfet de Koni, il s’est dit honoré de réceptionner ces dons de la part de Mme la première Dame, avant de saluer Coulibaly Brahima pour son amour et son dévouement à travailler pour le bonheur de ses parents.

Mme Coulibaly Tèninplé épouse Soro a au nom des femmes de Ponvogo remis des présents au sous-Prefet non sans promettre d'utiliser à bon escient ces dons de grande valeur de leur marraine naturelle.

Au terme de la cérémonie, le sous-préfet de Sohouo accompagné de la chefferie traditionnelle a eu droit à une visite guidée du maraîcher de la coopérative d’une superficie totale de 08 hectares.

La fête a continué tard dans la nuit avec un show pyrotechnique. Les feux d’artifices tirés dans le ciel éclairci de Ponvogo sous le regard admiratif de enfants et des femmes, accompagnés de danses folkloriques ont marqué le passage de témoin entre l’année 2020 et 2021.





Notons qu’en marge de de la fête, les élèves du village ont eu droit à un concours de lecture, de dictée et des sessions d’apprentissage à l’hygiène bucco-dentaire avec les jeunes bénévoles de U-Report et l’association des jeunes journalistes (jeunes loups de la presse) venus spécialement d’Abidjan pour l’occasion. Un tournoi de football a mis fin à la fête.

Une correspondance de Tenan Sientienwi