Les fesses de Carmen Sama comparées à une arme nucléaire

Le postérieur de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, suscite de chaudes discussions sur la toile. Voici comment la concernée réagit.

Quand Lolo Beauté parle du postérieur de Carmen Sama

De son vivant, le roi du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, avait ouvertement avoué sa préférence pour les femmes disposant de grosses fesses. On a compris aisément son attirance pour la belle Carmen Sama qu'il avait fini par épouser coutumièrement. Malheureusement, il n'eut pas le temps de faire son mariage civil avec sa dulcinée, victime d'un terrible accident de moto qui lui a ôté la vie.

Un peu plus d'un an après la brusque disparition du boss de la Yorogang, Carmen Sama a repris goût à la vie. Celle-ci n'hésite plus à afficher à souhait son énorme postérieur sur les réseaux sociaux. Des scènes qui font s'interroger la blogueuse Lolo Beauté. Dans une vidéo, la soeur cadette de Camille Makosso est revenue sur la scène qui s'est produite lors du concert du chanteur malien Sidiki Diabaté, le vendredi 14 mai 2021 à l'hôtel Ivoire.

'''De son vivant, Arafat disait que Carmen Sama était très ''rebelle". Et qu'elle était une fille difficile. Cela se confirme. Je me demande si elle n'a pas vécu au Nord quand le président Laurent Gbabgo était au pouvoir. Qu'elle dise la vérité. Ses fesses qu'elle aime exhiber, sont bourrées d'armes nucléaires. J'ai aussi un don de prophétie. La prophétesse Anne que je suis, confirme que c'est dans les fesses de Carmen que les rebelles gardent leurs armes. Raison pour laquelle son postérieur prend du volume de jour en jour", a plaisanté Lolo Beauté. Cette déclaration a abondamment été commentée sur la toile.

Dans une autre vidéo postée sur Facebook, mardi, Carmen Sama, sourire aux lèvres, s'est permise de donner dos à la caméra tout en roulant sensuellement son postérieur. De quoi faire baver de nombreux internautes.