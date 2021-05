Koné Katinan : Comment il a été nommé porte-parole de Gbagbo

Justin Koné Katinan est l'actuel porte-parole de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans une vidéo publiée sur la toile, le natif de Niakaramandougou (nord de la Côte d'Ivoire) révèle comment le chef d'État déchu a porté son choix sur sa personne pour parler en son nom.

Koné Katinan raconte sa nomination en tant que porte-parole de Gbagbo

Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis le 26 octobre 2000, perd le fauteuil présidentiel, après une crise postélectorale qui fait 3 000 morts selon le bilan officiel. Alassane Ouattara, l'adversaire du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) au second tour de l'élection présidentielle, est reconnu comme le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Le mentor de Justin Katinan Koné est arrêté à sa résidence de Cocody. Conduit à l'Hôtel du Golf, il sera transféré dans le nord du pays, notamment à Korhogo.

Après huit mois d'incarcération en Côte d'Ivoire, le transfèrement du "Woody" de Mama à la Cour pénale internationale (CPI) intervient dans la nuit du 29 novembre 2011. Loin de sa terre natale, incarcéré à la prison de Scheveningen, Laurent Gbagbo prend la décision de nommer un porte-parole.

Laurent Gbagbo porte son choix sur Justin Koné Katinan, alors en exil au Ghana voisin. L'ancien ministre du Budget de Gbagbo est donc le nouveau porte-parole du mentor de Charles Blé Goudé. Des années plus tard, l'ex-pensionnaire révèle les conditions de sa nomination. "Nous étions en train de préparer la mise en place de la coordination et le 26 mai je reçois un appel de Géraldine une avocate qui était au palais et qui me dit : "Monsieur le ministre, mes félicitations. Le patron vient de te nommer porte-parole", explique Koné Katinan. Il reçoit un document, mais en tant que juriste, l'homme demande que ledit document soit authentifié. C'est seulement après cela qu'il a accepté d'endosser la tunique de porte-parole de Laurent Gbagbo.

Il faut savoir qu'après plusieurs années d'exil, Koné Katinan et d'autres cadres du Front populaire ivoirien ont regagné la Côte d'Ivoire le vendredi 30 avril 2021.