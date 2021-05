FPI : Laurent Gbagbo annoncé en meeting à Yopougon, avec Bédié

Laurent Gbagbo n'est même pas encore arrivé en Côte d'Ivoire que ses partisans annoncent d'ores et déjà qu'il animera un meeting à Yopougon. C'est bien Armand Ouegnin, Député de la commune populaire qui a donné l'exclusivité de cette information, le week-end, lors de la rentrée politique d'un mouvement pro-Gbagbo.

Avant son arrivée, Laurent Gbagbo lancé déjà dans l'arène politique

Acquittés par la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent de rentrer en Côte d'Ivoire. Si l'ancien président ivoirien bénéficie de ses passeports, ordinaire et diplomatique, et que ses frais de transport et ceux de sa famille pris en charge par l'État ivoirien, ce n'est pas le cas pour l'ancien leader de la galaxie patriotique, qui continue de faire le pied de grue auprès des autorités ivoiriennes pour entrer en possession de ses documents de voyage.

Toutefois, du côté de la Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo continuent les discussions avec Abidjan, pour non seulement obtenir le retour effectif de leur leader au bercail, mais aussi, et surtout lui réserver un accueil triomphal. C'est dans cette dynamique que, invité à la rentrée politique du mouvement proche de Gbagbo Laurent, Afrique ma Patrie (AMP), ce week-end à Yopougon, Georges Armand Ouegnin a fait cette révélation :

« Il va arriver en Côte d’Ivoire. Il va arriver triomphalement et il sera accueilli triomphalement. Je n’ai jamais senti de haine en Gbagbo. Il revient sans aucune haine. Seuls les grands hommes sortent des situations difficiles qu’ils ont vécues. Laurent Gbagbo est un grand homme, c’est pourquoi il s’en est sorti », a déclaré d'entrée le Président de la plateforme « Ensemble pour la démocratie et la paix » (EDS), avant d'ajouter :

« Les Ivoiriens veulent la réconciliation et la paix. Nous allons tout faire afin que le premier meeting de Laurent Gbagbo soit à Yopougon avec le président Henri Konan Bédié avant qu’il parte à Mama. Le retour de Laurent Gbagbo concerne tous les Ivoiriens. »

À noter cependant que le pouvoir d'Abidjan veille à éviter des troubles à l'ordre public lors du retour de l'ex-chef d'État ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs à juste titre qu'un meeting annoncé par la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI), le 15 mai dernier, à Gonzagueville (commune de Port-Bouët) a été annulé par la préfecture d'Abidjan.