Côte d'Ivoire: Ce qui s'est passé entre Josey et Myss Belmonde Dogo

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo a reçu en audience la chanteuse ivoirienne Josey. Ce qu’il s’est passé entre les deux femmes.

Josey fascinée par la ministre Myss Belmonde Dogo

La belle et talentueuse chanteuse ivoirienne Josey se prépare activement pour son tout premier concert live au Palais de la Culture de Treichville qui aura lieu le 26 juin prochain. En prélude à cet événement, l’auteure du titre à succès ‘’Diplôme‘’ a été reçue en audience le mardi 18 mai 2021 par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Une rencontre dont la chanteuse a rendu compte dans un message publié sur sa page Facebook.

‘’ J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter ma plus belle rencontre de cette semaine. Tel un doux rayon de soleil, de par sa classe et sa beauté, Madame La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a illuminé ma journée quelque peu morose. En bonne Activiste des droits de la femme, La spontanéité de Madame Myss Belmonde à nous tendre la main m’a émue au plus haut point, et elle n’a pas hésité une seule seconde à me prendre dans ses bras comme pour me rassurer de son soutien‘’, a-t-elle confié, tout en saluant l’initiative du président Alassane Ouattara de nommer plusieurs femmes dans le Gouvernement ivoirien.

‘’ Sans vouloir faire de politique, Ma voix est peut-être faible, mais je salue l’initiative du Chef de l’Etat, d’insérer au sein du Gouvernement, des Femmes, toutes aussi dynamiques les unes que les autres, à l’écoute de la jeunesse, pour nous aider à mener à bien nos projets. Que DIEU bénisse la CÔTE D’IVOIRE ‘’, a-t-elle ajouté.

Cette publication de Josey a bien évidement suscité la réaction de plusieurs de ses fans. ‘’Tu le mérites mon artiste, Josey ! Dieu t’accompagne dans ton ministère et te permette d’aller de gloire en gloire. Reste bénie, continue à nous faire du bien. C’est la grâce de Dieu qui déborde", a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’ Tu mérites tellement le soutien de toute la Côte d’Ivoire, car tu nous représentes dignement… Que Dieu continue de te guider ma star 10 étoiles‘’.