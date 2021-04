Drame d' Abobo-N’Dotré: Myss Belmonde Dogo au chevet des blessés

Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne en charge de la Solidarité, était ce vendredi 23 avril 2021, au chevet des blessés du tragique accident survenu à N’Dotré sur l’axe Abobo-Yopougon, jeudi 22 avril.

Accident sur l'axe Abobo - Yopougon : Myss Belmonde Dogo exprime la compassion de l' Etat aux victimes

Apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux victimes du tragique accident survenu, jeudi dernier à Abobo, tel est l’objet de la présence de Myss Belmonde Dogo au chevet des blessés. Accompagnée de ses plus proches collaborateurs, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait le tour, ce vendredi, des chambres dans lesquelles sont internés les 07 blessés.

« Nous sommes venus au nom du Chef de l’Etat et sur instructions du Premier ministre, Patrick Achi nous enquérir de l'état de Santé des blessés et ensuite leur présenter nos vœux de prompt rétablissement », a déclaré Myss Belmonde Dogo à la fin de sa visite. L’émissaire du gouvernement a par ailleurs eu une pensée pieuse à l’endroit des 10 victimes mortes à la suite du drame.

« Nous avons appris que 10 de nos frères sont décédés dans cet accident. Aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l’Etat de Côte d’Ivoire sera avec eux pour prendre une part active au malheur qui les touche. Nous partageons leur chagrin », a-t-elle souligné.

Elle a promis que l’État de Côte d’Ivoire restera aux côtés des familles « pour prendre notre part de deuil ». L’accident survenu, jeudi 22 avril 2021, sur l’axe Abobo-Yopougon, a impliqué quatre (04) véhicules : un camion benne, un taxi communal de Yopougon et deux minicars.

Le bilan établi par les autorités, fait état de 10 morts, 11 blessés dont 05 cas graves, ainsi que d’importants dégâts matériels. La police a ouvert une enquête en vue d'établir les responsabilités.