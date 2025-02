Alors qu’il était invité sur le plateau de la NCI récemment, Didi B a répondu aux récentes déclarations de son collègue Suspect 95. Ce dernier l’accuse d’avoir acheté des vues sur YouTube.

YouTube : Didi B a-t-il triché pour booster son dernier clip ? Suspect 95 sème le doute

Tout a commencé après la sortie de son morceau « Go », qui a franchi la barre du million de vues en quelques heures. Malgré ce record impressionnant, la chanson du Mojaveli ne figurait pas parmi les tendances YouTube, ce qui a alimenté les rumeurs. Selon certains internautes, ces chiffres ne seraient pas authentiques et auraient été gonflés artificiellement.Abordé sur le sujet, Suspect 95 n’a pas mâché ses mots : « Les vues sur le nouveau clip de Didi B ont été achetées. Pour moi, c’est de la tricherie. Je ne valide pas. Tous les professionnels savent comment ça marche. Il y a des sociétés qui viennent démarcher les artistes. »

Il a ensuite comparé cette pratique au dopage dans le sport : « Un artiste qui achète des vues, c’est comme un athlète qui se dope pour améliorer ses performances. » Suspect 95 affirme même reconnaître le procédé utilisé pour gonfler artificiellement les vues sur YouTube : « Sur le dernier clip de Didi B, j’ai reconnu le système. Ce n’est pas bon. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas s’ils lui ont offert ça comme cadeau d’anniversaire ou si c’est lui-même qui a payé. Ces personnes, je les connais, elles nous approchent pour booster des vues avec des robots. »

Didi B répond aux accusations : « Chacun est dans son film »

Face à ces déclarations, Didi B a décidé de réagir en apportant sa version des faits : « Honnêtement, je pense que les gars se cherchent… Sinon, Suspect 95 et moi, on s’est croisés à l’aéroport, il est même venu me saluer, a pris des nouvelles de ma femme et de ma fille, et m’a aussi annoncé que sa femme avait accouché. »

L’artiste semble surpris par ces accusations, d’autant plus qu’ils prévoyaient un projet commun : « On s’entend bien et on avait même prévu de faire un double album ensemble. Quand je vois certains propos tenus à la télé, je me demande vraiment ce qui se passe. Mais au final, je me dis que chacun est dans son film. »

Cette affaire relance le débat sur l’achat de vues sur YouTube, une pratique controversée qui touche de nombreux artistes et influenceurs.