Ces derniers jours, une polémique agite le rap ivoirien : les vues du dernier clip de Didi B seraient truquées. L’artiste Suspect 95 a vivement réagi sur le plateau de la NCI, affirmant que son rival aurait eu recours à des pratiques frauduleuses pour gonfler artificiellement ses chiffres.

Rap ivoirien : la guerre est déclarée entre Didi B et Suspect 95 sur fond de vues truquées

Invité à s’exprimer sur le sujet, Suspect 95 n’a pas mâché ses mots : « Les vues sur le nouveau clip de Didi B ont été achetées. Pour moi, c’est de la tricherie. Je ne valide pas. Tous les professionnels savent comment ça fonctionne. Il y a des sociétés qui démarchent les artistes pour leur proposer des vues artificielles. Un artiste qui achète des vues, c’est comme un athlète qui se dope pour améliorer ses performances. »

Selon lui, il ne fait aucun doute que Didi B a bénéficié de ce système. Il va même plus loin en déclarant : « Sur son dernier clip, j’ai reconnu la méthode. Ce n’est pas bon, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si c’est un cadeau d’anniversaire qu’on lui a offert ou s’il a lui-même payé ces vues. Ces sociétés nous approchent tous pour booster artificiellement les vues sur YouTube à l’aide de robots. Oui, Didi B a bel et bien payé ses vues. Je ne valide pas ça. En revanche, les vues de Himra sont réelles, vous pouvez le vérifier. »

Une polémique qui enflamme le rap ivoirien

Les accusations de Suspect 95 risquent de ne pas plaire à Didi B et à ses fans. Cette affaire de vues truquées prend de l’ampleur, notamment depuis la sortie de la chanson Go de Didi B, qui a rapidement enregistré un nombre record de vues sans figurer dans les tendances YouTube. En comparaison, Himra, qui a sorti son titre Ganjaman à la même période, a obtenu un nombre de vues plus modeste mais s’est classé directement dans les tendances. Cette situation soulève des questions sur la crédibilité des chiffres affichés par l’ex-membre de Kiff No Beat.

Didi B va-t-il répondre à ces accusations ?

Alors que la toile s’embrase, Didi B reste pour l’instant silencieux sur cette polémique. Son entourage démentira-t-il ces accusations ou choisira-t-il d’ignorer la controverse ?