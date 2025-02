En Afrique, toutes régions confondues, cinq d’entre elles se sont distinguées par les montants levés au cours de l’année 2024. Parmi ces régions figurent la région de l’Est, de l’Ouest, du Nord, Australe et Centrale. D’après l’analyse des données de Africa: The Big Deal, la région de l’Est est la région qui attire le plus de financements sur le continent.

Afrique, cinq meilleures pays avec un levé de fonds élevé en 2024

En 2024, ces cinq régions de l’Afrique ont levé un total de 2,2 milliards USD en fonds propres, dettes et subventions. Ce montant représente une baisse de 25 % par rapport à 2023, où 2,9 milliards USD avaient été levés. En outre, 188 start-ups ont levé au moins 1 million USD en 2024, contre 209 en 2023 et 353 en 2022.

Cependant, dans le classement des cinq régions ayant levé le plus de fonds, celle de l’Est occupe la première place avec 725 millions USD, principalement grâce à la performance du Kenya. Elle est suivie par la région de l’Ouest, avec 587 millions USD.

Top 5 des régions ayant levé le plus de fonds en 2024

1. Afrique de l’Est : 725 millions USD

2. Afrique de l’Ouest : 587 millions USD

3. Afrique du Nord : 478 millions USD

4. Afrique australe : 397 millions USD

5. Afrique centrale : 5 millions USD

Levées de fonds par les Big Four

Ces régions ont réussi à lever ces montants principalement grâce à la mobilisation de fonds dans certains pays stratégiques. Le Kenya arrive en tête des pays abritant les start-ups ayant capté le plus de financements, suivi du Nigeria (410 millions USD), de l’Égypte (400 millions USD) et de l’Afrique du Sud (394 millions USD). Ces quatre pays, surnommés le « Big Four » africain, ont concentré 83,73 % des fonds levés par les start-ups du continent en 2024, soit 1,842 milliard USD.

Par ailleurs, la regionde l’Ouest abrite 4 des 7 pays ayant attiré entre 10 et 100 millions USD de financements. Il s’agit du Ghana 68 millions USD, Bénin 50 millions USD, Côte d’Ivoire 33 millions USD.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte de recul des financements dans l’écosystème des start-ups africaines. Malgré un début d’année 2024 au ralenti, ces entreprises ont su rebondir en fin d’année, marquée par l’émergence de deux nouvelles licornes Moniepoint (Nigeria) Tyme (Afrique du Sud).

Ces fintechs témoignent du potentiel de résilience et de croissance du secteur sur le continent, malgré les défis économiques.