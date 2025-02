En Afrique, certaines universités se sont démarquées par leurs performances et la qualité de leur travail, sans oublier leur prestige. Parmi les nombreuses institutions d’enseignement supérieur et professionnel du continent, 11 parli elles se distinguent particulièrement. Celles-ci sont réparties dans trois pays tels que l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Ghana.

Les 11 meilleures universités d’Afrique

Des universités, l’Afrique regorge plus d’une centaine. Un centre où l’on acquiert des connaissances dans un domaine donné. Chaque pays du contient en possède, mais toutes ne répondent pas aux critères nécessaires pour figurer parmi les meilleures. Ainsi, sur les 54 nations, seuls trois (l’Afrique du Sud, le Ghana et l’Égypte) comptent des établissements classés parmi les 11 meilleures africaines au niveau mondial.

D’après le classement de Cybermetrics Lab, l’Afrique du Sud occupe la première place avec cinq universités classées, dont quatre figurent dans le top cinq des plus performantes du continent.

Les 11 meilleurs établissements d’Afrique

Université du Cap (255ᵉ rang mondial) ; Université du Witwatersrand (383ᵉ) ; Université de Pretoria (431ᵉ) ;Université de Stellenbosch (437ᵉ); Université du Caire (538ᵉ); Université de Johannesburg (545ᵉ); Université d’Alexandrie (634ᵉ); Université de Mansourah (857ᵉ); Université du Ghana (986ᵉ); Université Kwame Nkrumah de Science et Technologie (1 181ᵉ); Université Al-Azhar (1 204ᵉ).

Ce classement met en évidence l’excellence académique de ces universités, qui continuent de jouer un rôle clé dans la formation des élites africaines et la production de recherches de qualité.