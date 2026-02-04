Air Burkina : l’État devient l’unique propriétaire

Air Burkina appartient désormais à 100 % à l’État burkinabè. Le gouvernement d’Ibrahim Traoré a décidé d’écarter le secteur privé qui détenait 1 % des parts. La compagnie est ainsi nationalisée et sa gestion relève exclusivement de l’État. Une réforme majeure qui s’annonce comme une thérapie face aux difficultés de l’entreprise.

Air Burkina : l’Etat reprend 100 % du capital

Le gouvernement burkinabè amorce le plan de relance d’Air Burkina. L’État a décidé de racheter les 1 % de parts détenus jusque-là par un particulier. Les négociations ont abouti et l’opération a été validée par un décret pris en Conseil des ministres. Le gouvernement justifie cette décision par un diagnostic sévère : « La compagnie Air Burkina connaît depuis plusieurs années des difficultés financières et opérationnelles, affectant durablement sa capacité d’exploitation et sa situation patrimoniale. Face à cette situation, l’État burkinabè a décidé d’engager un processus de restructuration. »

L’État a sollicité et obtenu d’un particulier, alors détenteur de cent onze (111) actions correspondant à 1 % du capital social de la société, la cession de l’intégralité de ses actions pour un (01) franc symbolique. À l’issue de cette opération, l’État burkinabè est devenu actionnaire unique de la société Air Burkina SA, faisant d’elle désormais une société d’État.

Créée en mars 1967, Air Burkina, anciennement Air Volta, est née d’un protocole d’accord signé entre l’État et la Société pour le Développement des Transports aériens en Afrique (SODETRAF). Elle a été privatisée en février 2001 et cédée au consortium AKFED/IPS (WA).éseau AGA KHAN de développement, Air Burkina a obtenu la certification IOSA qui atteste de la qualité et la sécurité de la compagnie.