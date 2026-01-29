Niger : un avion ivoirien touché par balles

Durée de lecture : 2 minutes
© Impacts de balles sur un avion d'Air Côte d'Ivoire à Niamey. @Air Côte d'Ivoire

Au Niger, un aéronef de la compagnie ivoirienne Air Côte d’Ivoire a été touché par des tirs dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Selon les informations communiquées par la Compagnie, l’appareil de type A319 était en stationnement sur le tarmac pendant les « tirs nourris d’origine inconnue ».

Niger : tirs nourris, un aéronef d’Air Côte d’Ivoire touché

La situation est sous contrôle à Niamey après les tirs et détonations dans la nuit du 28 au 29 janvier. À présent, c’est l’heure d’évaluer les dégâts causés par ces tirs d’origine inconnue. Air Côte d’Ivoire évoque des « impacts » sur le fuselage et l’aile droite de son aéronef qui était en stationnement au sein de l’aéroport au moment des faits. « Cet incident n’a occasionné aucun dommage corporel ni de perte en vie humaine, les passagers et l’équipage se trouvant à l’extérieur au moment de sa survenance ».

La Compagnie indique que l’évaluation des dommages est en cours. Cette opération pourrait nécessiter une « immobilisation prolongée de l’aéronef concerné et induire un réaménagement du programme de vols », précise le communiqué. « Air Côte d’Ivoire prie sa clientèle de bien vouloir accepter ses excuses pour les désagréments que pourraient entraîner ces perturbations. D’ores et déjà, la direction générale de la compagnie souhaite rassurer ses usagers de ses promptes diligences pour minimiser l’impact de cet incident sur la régularité de ses opérations ».

Impact de balle sur un siège de l’avion – Source : @Air Côte d’Ivoire

Il faut signaler que pour l’instant, les autorités nigériennes sont plongées dans le silence sur les faits qui se sont produits. Aucun bilan et aucune explication sur les événements ne sont encore disponibles.

