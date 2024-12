La compagnie aérienne ivoirienne poursuit son expansion ambitieuse. Après le succès de la nouvelle ligne Casablanca, Air Côte d’Ivoire s’apprête à franchir une nouvelle étape en reliant Abidjan à Paris dès 2025. Cette annonce, faite lors de la 130e Assemblée générale de l’ATAF, marque un tournant dans la stratégie de développement de la compagnie.

Air Côte d’Ivoire : un réseau en pleine croissance

Ce nouveau vol quotidien vers Paris s’inscrit dans un plan plus vaste visant à étendre le réseau d’Air Côte d’Ivoire à 35 destinations d’ici 2031. D’autres métropoles internationales telles que New York, Bruxelles, Washington, Beyrouth et Londres devraient ainsi rejoindre le portefeuille de la compagnie dans les prochaines années.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de la ligne Abidjan-Paris », a déclaré Abdoulaye Coulibaly, président du Conseil d’administration d’Air Côte d’Ivoire. « Cette nouvelle desserte témoigne de notre volonté de connecter la Côte d’Ivoire au reste du monde et de répondre à la demande croissante de nos clients. »

Air Côte d’Ivoire : une flotte modernisée

Pour accompagner cette croissance, Air Côte d’Ivoire investit massivement dans la modernisation de sa flotte. La compagnie a commandé deux Airbus A330, qui seront livrés en mars et avril 2025. Ces nouveaux appareils permettront d’offrir un confort accru aux passagers et d’optimiser les opérations sur les longs courriers.

« Notre objectif est de devenir une compagnie aérienne de référence en Afrique et au-delà », a souligné Abdoulaye Coulibaly. « La réception de ces nouveaux avions est une étape clé dans la réalisation de ce projet. »

Grâce à une solide santé financière et à un plan de développement ambitieux, Air Côte d’Ivoire se positionne comme un acteur majeur du transport aérien en Afrique. La compagnie compte bien profiter de la reprise du secteur pour renforcer sa position et conquérir de nouveaux marchés.

En bref, Air Côte d’Ivoire poursuit sa croissance avec l’ouverture de nouvelles lignes, notamment vers Paris. Cette expansion est soutenue par un important programme de modernisation de la flotte et une stratégie commerciale ambitieuse.