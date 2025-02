Le Palais Montcalm – Maison de la musique a annoncé la venue de l’icône de la musique world, Angélique Kidjo, et du pianiste virtuose de renommée internationale, Alexandre Tharaud. Le 8 mars prochain, les deux artistes d’exception uniront leurs talents pour une soirée unique en hommage à la chanson française.

Palais Montcalm : une soirée magique avec Angélique Kidjo et Alexandre Tharaud

Le spectacle « Les mots d’amour » sera l’occasion pour Angélique Kidjo et Alexandre Tharaud de revisiter des classiques intemporels de Joséphine Baker, Jacques Brel, Dalida, Rita Mitsouko et bien d’autres. Cet événement, présenté en exclusivité en Amérique du Nord, mettra en lumière la richesse de la chanson francophone et offrira une relecture magistrale de ses plus grands airs.

Lauréate de cinq Grammy Awards, Angélique Kidjo est reconnue comme l’une des plus grandes voix de la musique internationale contemporaine. Grâce à sa présence scénique saisissante et sa maîtrise de plusieurs langues, elle a conquis un public mondial et le respect de ses pairs. Alexandre Tharaud, quant à lui, est une figure incontournable de la musique classique. Avec plus de 25 ans de carrière, il s’est imposé comme un ambassadeur du piano français sur la scène internationale. Sa discographie, saluée par la critique, couvre un répertoire varié, allant de la musique baroque aux compositions contemporaines.

Les détenteurs de billets pourront prolonger l’expérience avec un après-concert gratuit dans le cadre de la série Les Coups de cœur de Madame Belley. Après le concert principal dans la salle Raoul-Jobin, les spectateurs auront l’occasion de découvrir Sandrine Masse, une talentueuse auteure-compositrice-interprète folk, dans une ambiance intimiste au lounge Chez Madame Belley.