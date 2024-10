Paul Biya, dont la longue absence avait alimenté des rumeurs de décès, est rentré au Cameroun ce lundi 21 octobre 2024, en provenance de la Suisse, accompagné de son épouse Chantal Biya. Ce retour met fin à des semaines de spéculations sur l’état de santé du président, âgé de 91 ans, qui se trouvait en Suisse pour une période de repros.

Paul Biya de retour au Cameroun après une longue absence

Des sources proches du président indiquent que ce retour serait précipité, Paul Biya étant toujours au « repos ». Il aurait insisté à plusieurs reprises pour revenir rapidement au Cameroun.

Le président camerounais et son épouse ont été accueillis en grande pompe à l’aéroport par une importante délégation d’officiels, ainsi que par une foule visiblement enthousiaste. L’accueil du président de la République a été préparé dans les moindre détails. Yaoundé s’est préparée avec soin. On a constaté des trottoirs repeints, des affiches de bienvenue et des militants du parti présidentiel rassemblés le long des routes.

Tout ce tapage pourrait être une contre-attaque bien orchestrée pour répondre aux détracteurs du chef de l’État, qui ont récemment annoncé son décès. En tout cas, une communication visiblement réussie, qui rectifie le cafouillage observé dans la gestion de cette crise informationnelle sur la santé du président par le gouvernement et le cabinet de la présidence.

Le retour de Paul Biya intervient dans un contexte où des voix s’élevaient pour demander plus de transparence sur sa santé, tandis que l’opposition multipliait les critiques sur la gestion des affaires du pays en son absence.