Comédienne ivoirienne et mère de l’influenceur Apoutchou National, BLEU Brigitte traverse une épreuve particulièrement difficile depuis maintenant trois mois. Son fils est toujours incarcéré dans le cadre d’une affaire de blanchiment de capitaux. Trois mois après son arrestation, l’artiste n’arrive plus à cacher sa détresse et a partagé un message bouleversant sur les réseaux sociaux ce dimanche 9 février 2025.

« Je donnerais ma vie pour toi » : BLEU Brigitte adresse un message poignant à son fils

Dans une publication poignante sur sa page Facebook, BLEU Brigitte s’est livrée à cœur ouvert : « Trois mois que les murs nous séparent, mon fils. Il ne se passe pas une journée sans que je verse une larme. Je suis une mère meurtrie dans sa chair. Tu me manques, ton sourire, ta joie de vivre me manquent, mon unique enfant. Je donnerais ma vie pour toi, Fifi. Là où je suis, je ne sais plus où mettre la tête. »

C’est un cri du cœur qui témoigne de la douleur d’une mère impuissante face à l’absence de son fils. Malgré la souffrance, la comédienne garde espoir et adresse un message de soutien à son fils ainsi qu’à ses amis, également impliqués dans cette affaire : « Je regarde vers le ciel, seul Dieu peut comprendre ma douleur. Accroche-toi, mon enfant, car demain sera meilleur. Prenez courage, mes enfants, toi et tes amis. Courage à vous. Je serai là jusqu’à la fin. »