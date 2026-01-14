Bénin : attaque d’un commissariat de police

Au Bénin, des individus armés non identifiés ont attaqué un commissariat de police dans la commune de Ouassa-Péhunco. L’attaque est survenue ce mercredi 14 janvier 2026 avec d’énormes dégâts matériels. Selon le bilan disponible, aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

Le commissariat de Gnémasson dans la commune de Péhunco a été pris pour cible par des hommes armés. Selon les témoignages, le groupe armé a tiré à bout portant sur le commissariat. Les tirs ont retenti pendant plusieurs minutes. Les assaillants ont fait irruption dans les locaux du poste de police et exigé la remise en liberté de toutes les personnes qui étaient gardées à vue.

Après avoir libéré le bâtiment de la présence humaine, ils y ont mis feu. Tout a été incendié dans la cour du commissariat. Des sources indiquent que les individus armés se sont évaporés dans la nature après l’attaque. Les enquêtes sont en cours pour les identifier et les rattraper. Ces dernières semaines, le Bénin a connu une accalmie dans les zones vulnérables.

