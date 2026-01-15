Côte d’Ivoire : un militaire condamné à la prison

En Côte d’Ivoire, le tribunal militaire d’Abidjan a jugé un militaire pour des faits de viol le 8 janvier 2026. Le prévu a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Que s’est-il réellement passé ?

Côte d’Ivoire : un militaire condamné pour viol sur mineure

Selon les faits relatés lors du procès, l’adjudant K.Y.I a abusé d’une enfant de douze ans. La scène telle que décrite renforce la thèse d’un acte prémédité. Sollicitée pour acheter de la cigarette, la jeune A.M était loin de penser qu’elle tomberait dans un guet-apens. Lorsqu’elle est revenue avec la cigarette commandée par le militaire, elle a été prise par surprise par ce dernier. Le prévenu (père de famille et en service dans un bataillon d’infanterie) a profité de la vulnérabilité de la jeune fille.

Traumatisée par ce qu’elle venait de vivre, la victime s’est armée de courage pour dénoncer son bourreau. C’est ainsi que les parents ont été mis au courant des faits. Aussitôt, les autorités compétentes ont été saisies. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur le militaire.

À la barre, il n’a pas pu s’expliquer sur les faits. Le prévenu n’apporte aucun élément pouvant justifier son acte. Il s’est confondu en excuses. La lourde peine qui lui a été infligée est un signal fort surtout pour les hommes en uniformes.