L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) du Bénin engage une transformation en profondeur pour améliorer ses services en ligne. Après avoir été vivement critiquée ces derniers mois pour des défaillances techniques et administratives, l’agence lance une nouvelle plateforme et une application mobile destinée à simplifier les démarches des citoyens.

ANIP : une plateforme rénovée pour un accès facilité aux documents officiels

Ce vendredi, les responsables de l’ANIP ont présenté une nouvelle version de leur plateforme en ligne (eservices.anip.bj), entièrement repensée pour offrir des services optimisés. Grâce à cette refonte, les citoyens peuvent désormais demander jusqu’à quatre documents d’état civil en quelques clics, parmi lesquels :

L’ acte de naissance sécurisé ;

; Le Certificat d’identification personnelle (CIP) ;

; La Carte d’identité nationale biométrique ;

; Le Certificat de résidence, dont la procédure de délivrance était récemment au cœur de nombreuses critiques.

Consciente des difficultés rencontrées par ses usagers, l’ANIP a également corrigé l’une des principales failles de son système : l’absence d’un service réclamation et assistance efficace. Désormais, un centre d’appel gratuit (7054) est mis à disposition pour enregistrer et traiter les plaintes dans des délais plus flexibles pour garantir une meilleure expérience utilisateur.

Un espace personnel pour chaque citoyen

Autre nouveauté majeure : chaque utilisateur peut désormais créer et gérer son espace personnel sur la plateforme en utilisant son Numéro Personnel d’Identification (NPI) et son numéro de téléphone. Cette fonctionnalité permet d’accéder à l’historique de ses documents, de vérifier l’authenticité de ses actes et de soumettre des demandes de modification de certaines données.

Le Certificat de résidence : une procédure enfin simplifiée

Le Certificat de résidence, indispensable pour de nombreuses démarches administratives, a longtemps été source de frustration pour les citoyens en raison de la lourdeur de son obtention. La digitalisation de la procédure avait entraîné des dysfonctionnements et des lenteurs administratives, compliquant davantage l’accès à ce document essentiel.

Grâce aux nouvelles réformes, l’ANIP promet une démarche simplifiée et fluide. Désormais, après avoir récupéré sa fiche de résidence auprès du chef de quartier ou de village, chaque citoyen peut finaliser sa demande en ligne et obtenir son attestation sans se déplacer .

Vers un Bénin leader en matière d’identification et d’état civil

Cette modernisation engagée par l’ANIP s’inscrit dans une stratégie ambitieuse portée par Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, Directeur général de l’ANIP. Selon lui, l’objectif est clair : « faire du Bénin un leader africain de l’identification et de l’état civil ». Il précise que les efforts engagés vont bien au-delà de la simple digitalisation des services : « Ce n’est pas seulement moderniser l’état civil, c’est construire l’infrastructure de la confiance du pays. »

Avec cette série d’innovations, l’ANIP entend redorer son image et répondre aux attentes des Béninois en matière d’efficacité et de rapidité dans l’obtention de leurs documents d’état civil.