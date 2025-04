Cédric Bakambu entre un peu plus dans la légende du Real Betis. L’attaquant congolais a inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du club andalou en devenant le meilleur buteur de l’histoire du Betis sur une saison de compétition européenne.

Cédric Bakambu entre dans l’histoire du Real Betis

Auteur de six réalisations en Ligue Europa Conférence, l’international congolais dépasse désormais Borja Iglesias et Giovani Lo Celso, jusque-là co-détenteurs du record. À 33 ans, Bakambu démontre qu’il n’a rien perdu de son efficacité.

Arrivé au Betis en 2024, l’ancien joueur de Villarreal et de l’OM n’a pas tardé à trouver ses marques. Grâce à son expérience et son sens du but, il s’est imposé comme une pièce maîtresse du secteur offensif de l’équipe.

Un exploit individuel qui témoigne de son impact immédiat, et qui pourrait bien inspirer les siens dans la suite de leur parcours continental.