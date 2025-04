Superstar mondiale de l’Afrobeat, Burna Boy, sera la tête d’affiche du Co-op Live de Manchester le lundi 21 avril 2025, à l’occasion de sa tournée 2025 très attendue.

Pâques 2025 : Burna Boy prépare un show inoubliable au Co-op Live de Manchester

Ce concert promet une soirée électrisante, marquée par une avalanche de tubes à succès, des performances scéniques impressionnantes et l’énergie légendaire qui fait de Burna Boy l’un des artistes les plus influents de sa génération. Connu pour sa fusion audacieuse de styles — afrobeat, reggae, dancehall et pop — Burna Boy a conquis le cœur du public mondial avec des titres iconiques tels que « Last Last », « Ye », « On the Low » ou encore « Gbona ». Ses albums salués par la critique, notamment « I Told Them… », « Twice As Tall » et « Love, Damini », lui ont valu une reconnaissance internationale, dont un Grammy Award.

Le Co-op Live, l’une des salles les plus prestigieuses du Royaume-Uni, constituera le cadre parfait pour cet événement musical de grande envergure, rassemblant des milliers de fans prêts à célébrer le lundi de Pâques en musique.