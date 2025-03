Le chanteur nigérian vétéran Konga a publiquement accusé Burna Boy d’avoir repris ses paroles et son style rythmique dans plusieurs chansons, sans lui attribuer le moindre crédit.

Konga vs Burna Boy : accusations de plagiat et proposition de collaboration

Dans une vidéo publiée sur sa page TikTok, Konga affirme que Burna Boy l’a mentionné dans le remix de « Sungba » d’Asake et qu’il aurait également repris son style dans la chanson « Update ». Se sentant lésé, Konga réclame une reconnaissance équitable et propose une collaboration en guise de compensation. Il a ainsi invité Burna Boy et Tiwa Savage à participer au remix de sa chanson « Kabakaba ».

« J’appelle Burna Boy. Burna Boy, cette vidéo est pour toi parce que tu m’as mentionné dans ta chanson avec Asake (Sungba Remix). Et dans ta nouvelle sortie, j’ai remarqué que tu as aussi utilisé certaines de mes paroles et même mon rythme. Il est évident que tu apprécies mon style et que tu t’en es inspiré, et j’apprécie cela. Mais je veux que toi et Tiwa Savage sois sur le remix deKabakaba. J’attends votre retour. Je t’appelle en paix. », a confié Konga.

Cette déclaration relance le débat sur le respect des droits d’auteur dans l’industrie musicale et suscite de nombreuses réactions parmi les fans et les observateurs du milieu.