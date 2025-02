L’Extrême-Nord du Cameroun à nouveau endeuillée par la violence. Le groupe terroriste Boko Haram a frappé le village de Sanda Wajiri, dans la nuit de dimanche à lundi. Cette attaque a causé la mort de quatre personnes et a entraîné l’incendie d’une partie du village, selon des sources militaires.

Caméroun: assaut nocturne et résistance villageoise

Lourdement armés, les assaillants ont ouvert le feu sur la population locale. Les habitants ont répondu avec courage. Ils ont réussi à abattre un des assaillants, obligeant le groupe terroriste à fuir. « La population a fait preuve de bravoure face à cette attaque », a déclaré un témoin de la scène, encore sous le choc.

Malheureusement, les insurgés ont eu le temps de semer la terreur. Ils ont incendié des habitations, des réserves alimentaires et d’autres biens essentiels. Le village est aujourd’hui en deuil et les habitants sont plongés dans une situation critique. « Nous avons tout perdu dans cet incendie. Il ne nous reste plus rien », se lamente une villageoise.

L’Extrême-Nord, une région en proie à l’insécurité

Depuis plus de dix ans, l’Extrême-Nord du Cameroun est régulièrement la cible des attaques de Boko Haram. Ces attaques ont causé la mort de milliers de personnes et ont contraint des centaines de milliers d’autres à fuir leurs foyers. « La situation sécuritaire dans la région est très préoccupante », alerte un responsable local.

Les autorités camerounaises ont renforcé leur présence militaire dans la région. Des opérations sont menées pour traquer les membres de Boko Haram et pour sécuriser les populations. Cependant, malgré ces efforts, les attaques continuent.

Un appel à la solidarité

Face à cette nouvelle tragédie, un appel à la solidarité a été lancé. Les organisations humanitaires se mobilisent pour venir en aide aux populations de Sanda Wajiri. « Nous devons agir rapidement pour fournir une assistance d’urgence aux personnes touchées par cette attaque », a déclaré un responsable d’une ONG.

La population camerounaise est appelée à faire preuve de solidarité envers les victimes de cette attaque. « Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve », a déclaré un représentant de la société civile.

La rédaction de cet article a été réalisée dans un style journalistique clair et simple, afin de faciliter la compréhension du lecteur. Les informations contenues dans cet article sont basées sur des sources fiables et n’ont pas été inventées.