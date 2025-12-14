Campagne électorale : une première journée réussie sans incident en Centrafrique.

La campagne des élections générales du 28 décembre 2025 est lancée en Centrafrique. Dans la journée du 13 décembre 2025, les différents candidats sont allés à la rencontre des électeurs dans une opération de tractage marquée par le porte-à-porte à Bangui, et dans plusieurs villes de la Centrafrique.

A coté du porte-à-porte, des meetings géants ou de proximité, ont aussi été dressés en Centrafrique. Les candidats profitent de l’occasion, pour séduire, convaincre et décliner leurs programmes de société comptant pour la prochaine échéance du 28 décembre 2025 en Centrafrique.

Le candidat numéro 1, Faustin-Archange Touadéra et ses partisans par exemple, ont pris d’assaut le complexe sportif Barthelemy Boganda de Bangui pour, une grande mobilisation générale. Faustin-Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, a profité de l’occasion pour appeler à sa réélection, car explique-t-il, « il doit aller au bout de son engament, formulé en 2016 qui lui permet, de garantir la paix et la sécurité » en Centrafrique.

Le candidat numéro 5, Henri-Marie Dondra, pour cette première journée, est allé à la rencontre des électeurs sur le terrain de l’école Saint Jean au quartier Bruxelles à Bangui en Centrafrique. Henri-Marie Dondra, a renouvelé son engagement qui consiste, explique-t-il, « à apporter un avenir meilleur à tous les Centrafricains ». Pour Henri-Marie Dondra, le vote du 28 décembre 2025, sera celui, d’un changement de régime actuel.

Le candidat numéro 7, Anicet -Georges Dologuélé lui aussi, a mis en évidence cette première journée de campagne en Centrafrique. Il a fait successivement, le tour du 2e, 3e, 4e, 7e, et 9e arrondissements de la ville de Bangui, là où selon lui, « les réalités quotidiennes traduisent avec force les défis » de la Centrafrique. « Pas à pas, nous avançons vers une victoire sereine qui sera celle du peuple », a indiqué Anicet -Georges Dologuélé.

Les autres candidats à la présidentielle du 28 décembre 2028, sont restés discrets sur cette première journée. Il s’agit respectivement de, Eddy Symphorien Kparekouti, Chef du parti (PUR), et de deux anciens ministres de Faustin-Archange que sont, Serge Ghislain Djorie et Aristide Briand Reboas.

Il faut savoir, que ce 12 décembre 2025, le candidat Anicet-Georges Dologuélé, avait refusé de signer le code de bonne conduite pour ces élections. Selon ses propres mots, « Je n’ai aucune preuve à fournir quant à ma bonne conduite depuis que je fais de la politique ». Ces candidats, ont jusqu’au vendredi 26 décembre 2025, pour convaincre les indécis en Centrafrique.