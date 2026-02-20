CAN 2025 : des supporters sénégalais condamnés à un an de prison

Un mois après la finale chaotique de la CAN 2025, dix-huit supporters sénégalais impliqués dans les incidents, ont écopé de peines allant de trois mois à un an de prison de la part de la justice marocaine.

CAN 2025 : la justice marocaine ne fait pas cadeau aux supporters sénégalais

Au Maroc, la justice a condamné ce jeudi 19 février 2026 des supporters sénégalais impliqués dans les incidents lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Les peines vont de trois mois à un an de prison. Les prévenus étaient poursuivis pour « hooliganisme », accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l’ordre, dégradation d’équipements sportifs, invasion de la pelouse ainsi que jets de projectiles. Plus tôt dans la journée, le parquet avait requis jusqu’à deux ans de prison ferme contre chacun d’eux.

Selon les dernières nouvelles, neuf d’entre eux ont été condamnés à un an de prison assorti d’une amende de 5.000 dirhams (environ 460 euros), six autres à six mois et 2.000 dirhams d’amende (180 euros) et les trois derniers à trois mois et à une amende de 1.000 dirhams (90 euros). « C’est incompréhensible », a réagi auprès de l’AFP Me Patrick Kabou, leur avocat sénégalais inscrit au barreau du Gers en France, dénonçant le fait que ses clients servent de « boucs émissaires ».

À noter aussi qu’un Français d’origine algérienne, jugé quant à lui pour avoir jeté une bouteille d’eau, s’est vu infliger une peine de trois mois de prison et 1.000 dirhams d’amende. Son avocat, Jaouad Benaissi, s’est dit « triste et déçu » à l’énoncé du jugement, rendu après une délibération qui s’est prolongée plus d’une demi-heure après la rupture du jeûne au premier jour du ramadan au Maroc.

Lire aussi : CAN 2025 : une vidéo de Achraf Hakimi avec Omar Sy avant la finale divise

« Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et « commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision », a justifié le représentant du ministère public.