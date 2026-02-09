© CAN 2025 : une vidéo de Achraf Hakimi avec Omar Sy avant la finale divise

Plus de trois semaines après, la finale chaotique de la CAN 2025 continue de faire parler. Cette fois, c’est une vidée d’Achraf Hakimi avec l’acteur Omar Sy qui divise au Maroc.

Finale CAN 2025 : la vidéo d’avant-match d’Achraf Hakimi fait polémique

Des semaines après la finale de la CAN 2025 perdue à domicile face au Sénégal, le Maroc ne digère toujours pas. Un simple video call et un échange amical entre l’acteur français d’origine sénégalaise, Omar Sy et le capitaine marocain Achraf Hakimi ne fait pas l’unanimité. Certains vont jusqu’à demander à ce que Hakimi ne porte plus le capitanat pour une attitude qu’ils trouvent désinvolte.

En effet, ces derniers jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Dans la séquence, on voit l’ancien pensionnaire du Real Madrid parler en visio avec Omar Sy la veille de la finale entre les Lions de l’Atlas et les Lions de la Téranga. L’échange était purement amical et spontané. Mais, l’issue dramatique de la finale a fait que cela soit interprété comme “manque de caractère de Hakimi” qui “doit dégager car pas assez méchant”. D’autres l’ont accusé de “faire de la promotion pour son café qu’il a ouvert Casablanca” au détriment de l’événement.

La discussion entre Omar Sy et Achraf Hakimi la veille de la finale de la CAN. 🤣🇲🇦🇸🇳 L'acteur a appelé le défenseur du PSG alors qu'il se trouvait dans son café au Maroc. 👀 pic.twitter.com/cNYvc2Isuc — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 8, 2026

Un autre a commenté : “voilà pourquoi on a perdu. Regragui qui parle de ses voisins et lui (Hakimi) fait des call avec les adversaires.” Pourtant, la conversation entre les deux hommes était ce qu’il y a de plus normal avec deux amis qui se chamaillaient. Pour eux, le football n’est qu’un jeu à la base.