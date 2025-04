Dans le cadre de la dernière journée des matchs de poules de la CAN U17, les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire ont livré une performance impressionnante ce lundi contre le Mali. La sélection ivoirienne a dominé la rencontre avec un score de 4-2, s’imposant ainsi avec autorité et prenant la tête du groupe C.

CAN U17 : La Côte d’Ivoire enfonce le Mali et s’empare de la tête

Grâce à cette victoire, la Côte d’Ivoire totalise désormais 7 points et se positionne seule en tête du groupe, devant le Mali qui reste à 6 points. L’Angola suit à la 3e place avec 4 points, tandis que la Centrafrique, qui n’a pas encore récolté de points, occupe la dernière place du groupe.

Avec cette victoire, les jeunes Ivoiriens se rapprochent d’une qualification pour les phases finales et continuent de confirmer leur statut de prétendants sérieux pour le titre. Les prochains matchs seront décisifs pour confirmer leur place en haut du tableau.