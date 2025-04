Le Cameroun est éliminé de la CAN U17, manquant ainsi sa qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue en novembre prochain. Cette élimination survient après une compétition en demi-teinte, alors que lors du tournoi de l’UNIFFAC, qualificatif pour la CAN, les Lionceaux avaient dominé la compétition.

CAN U17 : Saidou Alioum analyse l’élimination du Cameroun

Le sélectionneur de l’équipe, Saidou Alioum, a exprimé son incompréhension face à cette situation. Bien qu’il reconnaisse la déception, il admet que son équipe a fait preuve de détermination, cherchant la victoire malgré la pression du match et l’attente du résultat du Burkina Faso. « Nous, de notre côté, on savait qu’en faisant un nul, ça nous qualifierait pour les barrages, mais on cherchait quand même la victoire. Malheureusement, nous n’avons eu ni l’un ni l’autre », a déclaré Saidou après la rencontre.

Le coach a également souligné les difficultés rencontrées par certains joueurs, notamment ceux qui participaient à leur première compétition internationale. Il a indiqué que plusieurs de ses joueurs avaient eu du mal à entrer dans le tournoi. « Il y a beaucoup de joueurs dont c’était la première compétition. Il y a des joueurs qui ont eu du mal à rentrer dans la compétition, c’est sûr. Entre l’UNIFFAC qu’on a fait et la CAN aujourd’hui, il y a beaucoup de mes joueurs que je n’ai pas reconnus », a-t-il ajouté.

Cependant, malgré l’élimination, Saidou Alioum s’est dit satisfait des performances globales de son équipe. « Je suis quand même satisfait du jeu qu’ils ont produit même si on est éliminés. C’est une équipe qui a du talent. Ils ont l’avenir devant eux et j’espère qu’ils auront un très bon encadrement pour continuer sur cette lancée », a conclu le sélectionneur des Lionceaux.